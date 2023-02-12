Connor Randall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Randall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Randall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Randall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Randall 21 Ekim 1995 tarihinde Kirkby şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Connor Steven Randall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Randall Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIR yapmaktadır. Connor Randall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Connor Randall'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Connor Randall Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Connor Randall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Connor Randall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Randall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Liverpool U21

17 Ocak 2015 yılında Shrewsbury

17 Şubat 2015 yılında Liverpool U21

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool

28 Temmuz 2017 yılında Heart of Midl.

14 Mayıs 2018 yılında Liverpool

23 Ağu 2018 yılında AFC Rochdale

1 Ocak 2019 yılında Liverpool

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2019 yılında Arda Kardzhali

1 Temmuz 2020 yılında Ross County

Connor Randall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Randall şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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