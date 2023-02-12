Connor Scully kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Scully Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Scully adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Scully Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Scully 13 Ekim 1992 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Scully Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Connor Scully, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Connor Scully'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Connor Scully Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Connor Scully isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Connor Scully Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Scully futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cove Rangers FC

Connor Scully Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Scully şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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