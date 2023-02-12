Connor Shields kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Shields Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Shields adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Shields Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Shields 29 Temmuz 1997 tarihinde Coatbridge şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Connor Jon Shields şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Shields Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Connor Shields, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Connor Shields'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Connor Shields Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Connor Shields isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Connor Shields Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Shields futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Albion Rov. U20

1 Temmuz 2017 yılında Albion Rovers

31 Ocak 2018 yılında Sunderland

1 Eylül 2018 yılında Alloa Athletic

5 Mayıs 2019 yılında Sunderland

1 Temmuz 2019 yılında Aldershot

24 Ağu 2020 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2021 yılında Motherwell FC

31 Ocak 2023 yılında Queen's Park

31 Mayıs 2023 yılında Motherwell FC

Connor Shields Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Shields şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.