Conor Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Hazard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Hazard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Hazard 5 Mart 1998 tarihinde Downpatrick şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Hazard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conor Hazard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Conor Hazard'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Conor Hazard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/conor_hazard/

Conor Hazard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Conor Hazard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Hazard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Hazard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2014 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2015 yılında Celtic U20

25 Ocak 2018 yılında Falkirk FC

30 Nisan 2018 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

3 Ocak 2019 yılında Partick Thistle

5 Mayıs 2019 yılında Celtic Glasgow

24 Ekim 2019 yılında Dundee FC

28 Kasım 2019 yılında Celtic Glasgow

27 Ocak 2020 yılında Dundee FC

30 Nisan 2020 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2020 yılında Celtic

19 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2022 yılında Celtic

Conor Hazard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Hazard şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Conor Hazard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cliftonville FC (-2014), Celtic FC (2014-2018)

Kuzey İrlanda takımında 23 numaralı formasıyla 3 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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