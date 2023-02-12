Conor Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Conor Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Conor Hazard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Conor Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Conor Hazard

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Hazard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Hazard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Hazard 5 Mart 1998 tarihinde Downpatrick şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Hazard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conor Hazard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Conor Hazard'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Conor Hazard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/conor_hazard/

Conor Hazardboyu ve yaşı kaç

Conor Hazard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Conor Hazard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Conor Hazard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Hazard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2014 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2015 yılında Celtic U20

25 Ocak 2018 yılında Falkirk FC

30 Nisan 2018 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

3 Ocak 2019 yılında Partick Thistle

5 Mayıs 2019 yılında Celtic Glasgow

24 Ekim 2019 yılında Dundee FC

28 Kasım 2019 yılında Celtic Glasgow

27 Ocak 2020 yılında Dundee FC

30 Nisan 2020 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2020 yılında Celtic

19 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2022 yılında Celtic

Conor Hazard kimdir

Conor Hazard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Hazard şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cliftonville FC (-2014), Celtic FC (2014-2018)

Conor Hazard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda takımında 23 numaralı formasıyla 3 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Conor Hazard nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Beni Baningime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beni Baningime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beni Baningime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beni Baningime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Haring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Haring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Haring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Haring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Halliday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Halliday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Halliday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Halliday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cammy Devlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Devlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cammy Devlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Devlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?