Conor Mccloskey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Mccloskey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Mccloskey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Mccloskey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Mccloskey 29 Ocak 1992 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Mccloskey Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conor Mccloskey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Conor Mccloskey'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Conor Mccloskey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Mccloskey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Mccloskey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Mccloskey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Magherafelt SB

1 Temmuz 2011 yılında Portadown

1 Temmuz 2012 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2016 yılında Ballymena

1 Temmuz 2018 yılında Glenavon

Conor Mccloskey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Mccloskey şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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