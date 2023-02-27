Conrad Azong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conrad Azong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conrad Azong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conrad Azong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conrad Azong 27 Mart 1993 tarihinde Kumba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conrad Azong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Conrad Azong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Conrad Azong'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Conrad Azong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conrad Azong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conrad Azong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conrad Azong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2010 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2011 yılında Hannover 96 II

11 Ocak 2013 yılında SC Victoria

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

16 Kasım 2014 yılında Holst. Kiel II

1 Temmuz 2016 yılında VfB Oldenburg

1 Ocak 2018 yılında VfB Oldenb. II

1 Temmuz 2018 yılında VfL Oldenburg

1 Temmuz 2020 yılında SF Lotte

10 Ağustos 2021 yılında Pr. Niederkorn

Conrad Azong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conrad Azong şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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