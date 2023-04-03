Conrad Schandorf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conrad Schandorf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conrad Schandorf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Conrad Schandorf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Conrad Schandorf 7 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Conrad Harder Weibel Schandorf şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Conrad Schandorf Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conrad Schandorf, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Conrad Schandorf'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Conrad Schandorf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Conrad Schandorf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Conrad Schandorf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Conrad Schandorf şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.