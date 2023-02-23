Conrado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conrado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conrado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conrado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conrado 3 Nisan 1997 tarihinde Ajuricaba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Conrado Buchanelli Holz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conrado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Conrado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Conrado'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Conrado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conrado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Conrado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conrado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Grêmio B

10 Ocak 2018 yılında Oeste FC-SP

3 Ekim 2019 yılında Figueirense FC

9 Ocak 2020 yılında Lechia Gdansk

Conrado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conrado şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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