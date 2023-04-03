Conrado Puigdellivol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conrado Puigdellivol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conrado Puigdellivol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conrado Puigdellivol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conrado Puigdellivol 11 Nisan 2001 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conrado Puigdellivol Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conrado Puigdellivol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Conrado Puigdellivol'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Conrado Puigdellivol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conrado Puigdellivol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Conrado Puigdellivol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conrado Puigdellivol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Talleres II

3 Şubat 2022 yılında CA Mitre

31 Aralık 2022 yılında Talleres II

Conrado Puigdellivol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conrado Puigdellivol şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.