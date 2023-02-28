Constant Wayou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constant Wayou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constant Wayou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Constant Wayou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Constant Wayou 20 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Constant Wayou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tamegnon Consulting yapmaktadır. Constant Wayou, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Constant Wayou'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Constant Wayou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Constant Wayou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Cleopatra FC
Constant Wayou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Constant Wayou şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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