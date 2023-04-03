Constantijn Schop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantijn Schop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Constantijn Schop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Constantijn Schop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.