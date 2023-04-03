Constantijn Schop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantijn Schop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantijn Schop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Constantijn Schop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Constantijn Schop 6 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Constantijn Schop Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Constantijn Schop'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Constantijn Schop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Constantijn Schop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Alexandria Alt.
1 Temmuz 2017 yılında Sparta Altyapı
1 Temmuz 2018 yılında Sparta R. U17
1 Temmuz 2019 yılında Sparta U19
1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21
Constantijn Schop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Constantijn Schop şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SBV Excelsior (2010-2013), Alexandria '66 (2013-2017), Sparta Rotterdam (2017-2020)
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