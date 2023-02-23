Constantin Budescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Budescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Constantin Budescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Constantin Budescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Constantin Budescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Budescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Constantin Budescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Budescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantin Budescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantin Budescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantin Budescu 19 Şubat 1989 tarihinde Urziceni şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Constantin Valentin Budescu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantin Budescu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC CREATIVE FOOTBALL M. yapmaktadır. Constantin Budescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Constantin Budescu'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Constantin Budescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Constantin Budescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Constantin Budescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Constantin Budescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Ploiesti U19

1 Temmuz 2005 yılında Petrolul

2 Şubat 2011 yılında Astra Ploiesti

1 Şubat 2016 yılında DL Yifang

25 Ağustos 2016 yılında Astra Giurgiu

31 Aralık 2016 yılında DL Yifang

26 Ocak 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2017 yılında FCSB

1 Temmuz 2018 yılında Al-Shabab

28 Ağustos 2019 yılında Astra Giurgiu

8 Şubat 2021 yılında Damac FC

7 Eylül 2021 yılında FCSB

19 Ocak 2022 yılında FC Voluntari

2 Ağustos 2022 yılında Petrolul

Constantin Budescu kimdir

Constantin Budescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantin Budescu şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petrolul Ploiesti (bis 2005)

Constantin Budescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Constantin Budescu nereli

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