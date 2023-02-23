Constantin Grameni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Grameni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantin Grameni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantin Grameni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantin Grameni 23 Ekim 2002 tarihinde Constanţa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantin Grameni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Constantin Grameni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Constantin Grameni'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Constantin Grameni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Constantin Grameni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Constantin Grameni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Constantin Grameni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul II

1 Ocak 2021 yılında FC Viitorul

Constantin Grameni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantin Grameni şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Constantin Grameni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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