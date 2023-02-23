Constantin Radu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Radu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantin Radu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantin Radu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantin Radu 9 Nisan 1997 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantin Radu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Constantin Radu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Constantin Radu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Constantin Radu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Constantin Radu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Constantin Radu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Constantin Radu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında CSM Slatina

Constantin Radu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantin Radu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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