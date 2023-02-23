Constantin Reiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Reiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Constantin Reiner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Constantin Reiner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Constantin Reiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Reiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Constantin Reiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Reiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantin Reiner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantin Reiner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantin Reiner 11 Temmuz 1997 tarihinde Oberndorf bei Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantin Reiner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Constantin Reiner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Constantin Reiner'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Constantin Reiner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Constantin Reiner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Constantin Reiner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Constantin Reiner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2006 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Salzb. U18

15 Temmuz 2014 yılında Anif

8 Ocak 2018 yılında SV Ried

17 Ocak 2022 yılında Piast Gliwice

Constantin Reiner kimdir

Constantin Reiner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantin Reiner şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USK Obertrum (09/2002-), Red Bull Salzburg

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Constantin Reiner nereli

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