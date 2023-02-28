Constantin Sandu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Sandu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantin Sandu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantin Sandu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantin Sandu 15 Eylül 1993 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantin Sandu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutNat.com yapmaktadır. Constantin Sandu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Constantin Sandu'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Constantin Sandu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/csandu7/

Constantin Sandu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Constantin Sandu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Constantin Sandu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Constantin Sandu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Petrocub

5 Mart 2016 yılında FC Saxan

17 Şubat 2017 yılında CSF Speranta

24 Kasım 2017 yılında Portici

1 Temmuz 2018 yılında CSF Speranta

21 Ocak 2021 yılında Petrocub

Constantin Sandu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantin Sandu şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Constantin Sandu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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