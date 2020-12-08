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Constantin Sebastian Colțescu kimdir? | Hangi ülkenin hakemidir?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Başakşehir, PSG deplasmanına konuk oldu. Yaşanan ırkçılık olayı sonrası Constantin Sebastian Colțescu merak konusu oldu. Peki Constantin Sebastian Colțescu kimdir? | Hangi ülkenin hakemidir? İşte detaylar...

Constantin Sebastian Colțescu kimdir? | Hangi ülkenin hakemidir?

Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında PSG deplasmanına konuk oldu. Yaşanan ırkçılık olayı sonrası Constantin Sebastian Colțescu merak konusu oldu. Peki Constantin Sebastian Colțescu kimdir? | Hangi ülkenin hakemidir? İşte detaylar...

CONSTANTİN SEBASTİAN COLTESCU KİMDİR? HANGİ ÜLKENİN HAKEMİDİR?

Constantin Sebastian Colțescu, 6 Mayıs 1977 yılında Craiova, Romanya dünyaya gelmiştir.

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemi Constantin Sebastian Colțescu, Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir maçının dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunması sebebiyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Başakşehir sahadan neden çekildi? | Başakşehir maçı neden durdu? | Pierre webo ırkçılık skandalı

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Bu kırmızı kartın ardından oyun durdu. Medipol Başakşehir Kulübü " Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" açıklamasını yaptı.

Olayların ardından Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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