Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında PSG deplasmanına konuk oldu. Yaşanan ırkçılık olayı sonrası Constantin Sebastian Colțescu merak konusu oldu. Peki Constantin Sebastian Colțescu kimdir? | Hangi ülkenin hakemidir? İşte detaylar...

CONSTANTİN SEBASTİAN COLTESCU KİMDİR? HANGİ ÜLKENİN HAKEMİDİR?

Constantin Sebastian Colțescu, 6 Mayıs 1977 yılında Craiova, Romanya dünyaya gelmiştir.

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemi Constantin Sebastian Colțescu, Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir maçının dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunması sebebiyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Bu kırmızı kartın ardından oyun durdu. Medipol Başakşehir Kulübü " Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" açıklamasını yaptı.

Olayların ardından Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.