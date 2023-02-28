Constantin Stamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Stamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantin Stamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantin Stamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantin Stamov 1 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantin Stamov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Constantin Stamov'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Constantin Stamov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nazboo_5/

Haberin Devamı

Constantin Stamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Constantin Stamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Constantin Stamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Constantin Stamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Constantin Stamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantin Stamov şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.