Constantin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantin Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantin Toma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantin Toma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantin Toma 23 Mart 1987 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Constantin Adrian Toma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantin Toma Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Constantin Toma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına - tarihinde katılmıştır. Constantin Toma'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Constantin Toma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Constantin Toma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Constantin Toma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Constantin Toma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantin Toma şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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