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Cook Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cook Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cook Adaları'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Cook Adaları'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cook Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cook Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cook Adaları, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan, kendi kendine yöneten, bağımsız bir ülke olan ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde olan Okyanusya ada ülkesi.

Cook Adaları'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Cook Adaları, 14974 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 227. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000019 olduğu görülmektedir.

Cook Adaları'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Cook Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cook Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cook Adaları'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Cook Adaları'nın yüz ölçümü 243 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Cook Adaları'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 236 km²

Cook Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cook Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cook Adaları'nın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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