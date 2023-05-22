Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi

Gaziantep'te çöp atmak için tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan genç, tranvayın kendisine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi

Gaziantep'te çöp atmaya giderken tramvay altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇÖP ATMAK İÇİN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te İstasyon'dan Üniversite istikametine giden tramvay, 25 Aralık Devlet Hastanesi yakınlarında, çöp atmak için tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan gence çarptı. Tramvayın altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevk edilen sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri tarafından gencin cenazesini tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, gencin yakınları ve arkadaşları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi

Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal olduTalihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu

Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!

İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius varİspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var

Bakan Süleyman Soylu, seçim otobüsünden şarkı söyledi duyanlar çok şaşırdı, alkışla destek verdiBakan Süleyman Soylu, seçim otobüsünden şarkı söyledi duyanlar çok şaşırdı, alkışla destek verdi

Fatih Portakal, AK Parti'ye oy veren seçmene kör cahil diyerek hakaret ettiFatih Portakal, AK Parti'ye oy veren seçmene kör cahil diyerek hakaret etti

Doğallığı ile herkesin sempatisini kazanan Bakan Kurum'un gençlerle eğlenceli anları kameralara böyle yansıdıDoğallığı ile herkesin sempatisini kazanan Bakan Kurum'un gençlerle eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı

Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdiYönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandıMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı

Yaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybettiYaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Derince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyorDerince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor

Soyadı "Oğlan" yazılan Sinan Oğan çok sinirlendi!Soyadı "Oğlan" yazılan Sinan Oğan çok sinirlendi!

Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatilBakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil

Gençlerin av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandıGençlerin av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı

HDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yokHDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yok

MİT'ten PKK'ya ağır darbe, örgütün iletişim sorumlusu ele geçirildiMİT'ten PKK'ya ağır darbe, örgütün iletişim sorumlusu ele geçirildi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Derince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor
Derince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor
Gençlerin av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı
Gençlerin av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Depremde Ağır hasar gören binanın yıkımını film seyreder gibi izlediler
Depremde Ağır hasar gören binanın yıkımını film seyreder gibi izlediler
Son Haberler
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?
Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?
Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi
Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi
Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu
Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu
Adil Karaismailoğlu'nun makam otomobili Togg, Trabzon'da gelin arabası oldu
Adil Karaismailoğlu'nun makam otomobili Togg, Trabzon'da gelin arabası oldu
Deniz kenarında buldukları yırtıcı doğan kuşunu bakımını yapıp besleyip tekrar doğaya saldılar
Deniz kenarında buldukları yırtıcı doğan kuşunu bakımını yapıp besleyip tekrar doğaya saldılar
Çok Okunanlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 22 Mayıs Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 22 Mayıs Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Bodrum’da aile dramı, 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Bodrum’da aile dramı, 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Kütahya’da esnaf ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı
Kütahya’da esnaf ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!