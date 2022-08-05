Çöp dağları mı göreceğiz? İstanbul'un 3 CHP'li belediyesinde kriz: Toplu sözleşme imzalanmadı, işçiler greve gidiyor!

İstanbul'da geçtiğimiz yıl CHP'li Kartal, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde işçilerin toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlanamamış, işçilerin grevi sonrası sokak ve caddelerde çöp birikintileri oluşmuştu. Söz konusu sorunlar bir kez daha gündeme geldi.

Bu kez Ataşehir, Kartal ve Maltepe Belediyesi çalışanları, asgari ücrete gelen zammın ardından Ağustos ayı gelmesine karşın toplu iş sözleşmesi imzalamadı.

İŞTE TEKLİF EDİLEN ÜCRETLER

Medya Tava'nın haberine göre işçilerin toplu sözleşme yapılmaması nedeniyle işçilerin bu duruma tepki gösterdiği belirtildi. Ayrıca Kartal Belediyesinin işçilere 6 bin 250 lira, Ataşehir Belediyesinin 6 bin lira civarı ücret önerdiği, işçilerin bunu kabul etmediği kaydedildi. Ayrıca bu belediyelerdeki işçilerin greve gideceği öne sürüldü.

ATAŞABİR BELDİYESİ BAŞKANI, SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sorunun çözümü için sendika temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiği, sözleşmesinin imzalanmasını istediği ifade edildi.

İKİ BELEDİYEDEKİ İŞÇİLER DE ŞİKAYETÇİ

Diğer yandan Kadıköy Belediyesi ve Bakırköy Belediyesinde çalışan işçilerin de aldıkları ücretlerden şikayetçi olduğu belirtildi.