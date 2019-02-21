Çöp depocuları ve hurdacılara "çocuk çalıştırmayın" tebligatı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Koruma mobil ekipleri, küçük yaşta çocukların başta çöp toplayıcılığı ve diğer sağlıksız işlerde çalışmaması için çöp depocularına ve hurdacılara tebligat yapıyor.

Ekipler, çöp toplama depolarını ve hurdacıları denetleyerek, küçük yaşta çocuk çalıştırılmaması konusunda Arapça ve Türkçe bilgilendirme yazılarını tebliğ ediyorlar.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "18 yaş altında çocukların özellikle sağlıksız işler olmak üzere sokakta çalıştırılması suç. Buna uymayanlar hakkında gerekli çalışmaları başlattık. Özellikle küçük yaşta çocukların çöp toplama işinde kesinlikle çalışmaması gerekir. Şu ana kadar Kurdali sanayi civarındaki 5 çöp toplama deposu sözlü ve yazılı uyarıldı. Önümüzdeki günlerde tüm çöp toplama depolarına gerekli uyarılarda bulunacağız. Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve en aza indirilmesi için yoğun çalışma yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızı sokağın risklerinden kurtarıp okuluna, evine, sosyal ve sportif faaliyetlere kazandırmaktır. Bu amaçla mobil ekip çalışması yürütüyoruz. Ayrıca Türk ve Suriyeli dezavantajlı çocuklara yönelik sinema, gezi, piknik gibi sosyal etkinlik programları yapıyoruz. Geçen yıl 3 bin 312, bu yıl ise şu ana kadar 200 çocuğa sosyal uyum eğitimleri kapsamında sinemaya, tiyatroya, geziye, spora ve diğer etkinliklere katılımını sağlıyoruz. Bu çocuklarımızın yüzde 80'i dezavantajlı çocuklardır" dedi.

Kaynak: İHA