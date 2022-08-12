Çöp evde tutulan Cem Muhammet'ten sevindirici haber! Rektör Özlenen Özkan açıkladı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaklaşık 1 yıl boyunca teyzesi tarafından alıkonulan ve evde tek başına yaşayan Cem Muhammet ekiplerin eve girmesi ile içler acısı bir halde bulunmuştu. Türkiye'nin bir anda gündemine oturan Cem Muhammet'in yeni sağlık durumuna ilişkin sevindirici haberler gelmeye başaldı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Hastaneye kaldırıldığı zaman yaklaşık 17 kilo civarında olan Cem Muahmmet'in tüm kontrolleri yapılmış ve herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıkamıştı. Cem Muhammet'in sağlık durumunu yakından kontrol een Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan sevindirici bir haber vererek "Bütün çabalar sonucunu verdi. Sağlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kalorileri kısıtlı ama gelen bütün tabağı son noktasına kadar tüketiyor. Kilo alımı istediğimiz gibi, artık kalpte, böbrekte, karaciğerde herhangi bir sıkıntısı yok. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama hala ara ara takip etmemiz gerekiyor, çünkü zaten gelişme geriliği var, onu da hemen aşmasını beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

YAKINDA TABURCU EDİLECEK

Cem Muahmmet'in kilosunda da yavaş yavaş düzelmeler olduğunu belirten Özkan, yakın biz zamanda da taburcu edeceklerini söyleyerek "İlk geldiğinde 17 kiloydu, şu anda 20'ye yaklaştı. Taburcu olduktan sonra da elbette çok sık göreceğiz. Devlet muhakkak ki uygun bir ortam hazırlayacaktır. Uygun ortamda kendini güvende hissetmesi, hem bedensel hem psikiyatri sağlığını takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

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