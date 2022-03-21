Çöp Fırını Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çöp Fırını Operatörü görev tanımı nedir, Çöp Fırını Operatörü ne iş yapar, Çöp Fırını Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çöp Fırını Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çöp Fırını Operatörü Tanımı;

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Çöp Fırını Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çöp Fırını Operatörü Maaşları

Çöp Fırını Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çöp Fırını Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çöp Fırını Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.02

Meslek Adı :

Çöp Fırını Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çöpleri ve diğer döküntü maddeleri yakmada kullanılan bir fırını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çöp Fırını Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çöp ve diğer döküntü maddeleri fırına koyan işçilere nezaret etmek,

b) Fırına hava üfleyen teçhizatı çalıştırmak,

c) Sıvı veya gaz halindeki yakıtı fırına veren valfları çevirmek veya işçilere talimat vererek fırına kömür attırmak,

d) Fırını yakmak ve kontrol teçhizatı üzerinde gerekli ayarları yapmak,

e) Kolu indirerek külleri dışarı atmaya yarayan ızgaraları açmak,

f) Su vanasını açarak küllerin üzerine su püskürtmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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