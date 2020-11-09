Çöp kamyonu üzerinde halay çekti! Sosyal medyada büyük beğeni topladı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'ne bağlı 2 temizlik işçisinin çöp kamyonu üzerindeki dansları sosyal medyada çokça izledi. Ellerindeki bezlerle halay çekiyormuş havası yaratan işçilerin o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.