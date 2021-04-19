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  3. Çöp konteynırı alev aldı mahalle muhtarı müdahalede bulunurken sitem etti

Çöp konteynırı alev aldı mahalle muhtarı müdahalede bulunurken sitem etti

Burdur ilinin Bucak ilçesinde çöp konteynırında çıkan yangını gören mahalle muhtarı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çöp konteynırı alev aldı mahalle muhtarı müdahalede bulunurken sitem etti

Bucak Fatih Mahallesinde vatandaşların çöplerini belediye çöp konteynırları içinde yakmasıyla dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan, önce itfaiyeye haber verdi ardından evden getirdiği iki bidon su ile yangını kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Konteynırdan yükselen alevler sonrasında olay yerine gelen Bucak Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan ise şahsi sosyal medya hesabından vatandaşa "Milli servettir biraz daha dikkatli kullanalım ateşli ve yanıcı maddeleri soğuttuktan sonra konteynıra koyalım" diyerek sitem etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Çöp konteynırı alev aldı mahalle muhtarı müdahalede bulunurken sitem etti

Çöp konteynırı alev aldı mahalle muhtarı müdahalede bulunurken sitem etti

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