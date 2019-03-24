Çöp toplama merkezine yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan çöp toplama merkezinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Kuzdere Mahallesi'ndeki çöp toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etti. Rüzgarın etsisiyle geniş bir alana yayın yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor. Yangının yerleşim alanlarını tehdit riski bulunmadığı bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'de yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA