Copa America 2021 : Arjantin 1-1 Şili | Maç sonucu

CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan devam ederken Arjantin ile Şili karşı karşıya geldi. 15 Haziran Salı günü saat 00.00'da Rio de Janeiro'da, Estadio Olimpico Nilton Santos Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

MESSİ FRİKİKTEN AVLADI

Türkiye saati ile 00.00'da başlayan mücadele Arjantin 33.dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruştan attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci yarısının 52.dakikasında Arturo Vidal'in yerde kalmasıyla Şili penaltı kazandı. Vidal'in penaltı vuruşu kaleci Martinez'in müdahalesinin ardından direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Daha sonra topu tamamlayan Vargas skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.