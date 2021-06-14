Copa America 2021 : Arjantin - Uruguay maçı canlı izle | Haber Global canlı yayın izle linki

CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlar yaşıyor. Bu kapsamda A Grubunda yer alan Arjantin ve Uruguay karşı karşıya gelecek. Maçın canlı yayını haberimizde...

COPA AMERİCA 2021 : ARJANTİN- URUGUAY MAÇI CANLI İZLE

Copa America 2021'de A Grubunda oynanacak Arjantin - Uruguay maçı 19 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Brasília'da, Estádio Nacional de Brasília Stadyumu'ndaki Türkiye saati ile 03.00'da başlayacak ve Haber Global kanalından izlenebilecek. Maç Kontra YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

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Haber Global, Digiturk 47, D Smart 42, Kablo TV 71, Tivibu 50, Turkcell TV+ 46 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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