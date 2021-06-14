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Copa America 2021 : Arjantin - Uruguay maçı canlı izle | Haber Global canlı yayın izle linki

Copa America 2021'de heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. A Grubu müsabakasında da Arjantin ve Uruguay karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler internet arama motorlarında Copa America 2021 : Arjantin - Uruguay maçı canlı izle | Haber Global canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlar yaşıyor.  Bu kapsamda A Grubunda yer alan Arjantin ve Uruguay  karşı karşıya gelecek. Maçın canlı yayını haberimizde...

COPA AMERİCA 2021 : ARJANTİN- URUGUAY MAÇI CANLI İZLE 

Copa America 2021'de A Grubunda oynanacak Arjantin - Uruguay  maçı 19 Haziran Cumartesi günü oynanacak.  Brasília'da, Estádio Nacional de Brasília Stadyumu'ndaki Türkiye saati ile 03.00'da başlayacak ve Haber Global kanalından izlenebilecek. Maç Kontra YouTube kanalından da  canlı olarak izlenebilecek.

 

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Haber Global, Digiturk 47, D Smart 42, Kablo TV 71, Tivibu 50, Turkcell TV+ 46 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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