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Copa America 2021 : Arjantin - Uruguay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Copa America 2021'de heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. A Grubu müsabakasında da Arjantin ve Uruguay karşı karşıya gelecek. Peki Copa America 2021 : Arjantin - Uruguay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Copa America 2021 : Arjantin - Uruguay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlar yaşıyor.  Bu kapsamda A Grubunda yer alan Arjantin ve Uruguay  karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Copa America 2021 : Arjantin - Uruguay   maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 

COPA AMERİCA 2021 : ARJANTİN- URUGUAY   MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Copa America 2021'de A Grubunda oynanacak Arjantin - Uruguay   maçı 19 Haziran Cumartesi günü oynanacak.  Brasília'da, Estádio Nacional de Brasília Stadyumu'nda  oynanacak mücadele Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak ve Haber Global kanalından izlenebilecek. Maç Kontra YouTube kanalından da  canlı olarak izlenebilecek.

Haber Global, Digiturk 47, D Smart 42, Kablo TV 71, Tivibu 50, Turkcell TV+ 46 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
 

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