Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?SON DAKİKA! Kritik görüşme başladı: Erdoğan ve Macron, NATO Karargahı'nda bir araya geldi!Gelinim Mutfakta 14 Haziran Pazartesi puan durumu | 14 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Müsilajda sevindiren gelişme! İstanbul Üniversitesi, müsilajı deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardıBülent Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı?Uğur Arda Başkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Melisa Akman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi yapımlarda rol aldı?Efekan Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Çanakkale'de inanılmaz cinayet: Sevgilisinin 6 yaşındaki kızına tecavüz eden Çağlar Karakılıç, çocuğu, kafasını duvara vura vura öldürdü!Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Copa America 2021 : Brezilya – Peru maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Copa America 2021 : Brezilya – Peru maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Copa America 2021'de heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. B Grubu müsabakasında da Brezilya ve Peru karşı karşıya gelecek. Peki Copa America 2021 : Brezilya – Peru maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Copa America 2021 : Brezilya – Peru maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlar yaşıyor.  Bu kapsamda B Grubunda turnuvanın favorileri arasında yer alan Brezilya ve – Peru   karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Copa America 2021 : Brezilya – Peru  maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 

COPA AMERİCA 2021 : BREZİLYA- PERU  MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Copa America 2021'de B Grubunda oynanacak Brezilya – Peru  maçı 18 Haziran Cuma günü oynanacak.  Rio de Janeiro'da, Estadio Olimpico Nilton Santos Stadyumu'nda 'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 03.00'da başlayacak ve Haber Global kanalından izlenebilecek. Maç, Kontra YouTube kanalından da  canlı olarak izlenebilecek.

Haber Global, Digiturk 47, D Smart 42, Kablo TV 71, Tivibu 50, Turkcell TV+ 46 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT