CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlar yaşıyor. Bu kapsamda A Grubunda turnuvanın favorileri arasında yer alan Şili ve – Bolivya karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Copa America 2021 : Şili - Bolivya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

COPA AMERİCA 2021 : ŞİLİ- BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Copa America 2021'de A Grubunda oynanacak Şili - Bolivya maçı 19 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Cuiabá'da, Arena Pantanal Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak ve Haber Global kanalından izlenebilecek. Maç Kontra YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

Haber Global, Digiturk 47, D Smart 42, Kablo TV 71, Tivibu 50, Turkcell TV+ 46 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.



