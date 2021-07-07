Copa America'da artık final aşamasına gelindi. Bu son karşılaşma ile birlikte bir takım kupayı ülkesine götürecek. Finale kalan iki büyük takım Arjantin ve Brezilya kupaya uzanmak için kıyasıya mücadele edecek. Bu önemli maçı takip edecek olan futbol tutkunları Copa America final maçı: Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte o cevaplar.

COPA AMERİCA FİNAL MAÇI: BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Arjantin ve Brezilya takımları arasında oynanacak bu büyük mücadelede karşılaşma maç 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Maç, Türkiye saati ile saat 03.00 da gerçekleşecek.

Tüm futbolseverlerin nefeslerini tutara izleyeceği bu maçı Kontra Youtube, Haber Global, Bilyoner TV kanalları canlı olarak ekranlara getirecek.

ARJANTİN'İN COPA AMERİCA 2021 KARNESİ

Grup aşamasında ilk maçını Şili ile oynayan Arjantin 1-1 lik sonuçla sahadan ayrıldı. İkinci maçta Uruguay'ı 1-0 eleyerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Üçüncü maçta Paraguay'ı da tek golle deviren Arjantin, son maçta Bolivya'yı 4-1'lik farklı skorla geçerek grubunu 10 puanla lider tamamladı.

Çeyrek finalde Ekvador'u 3-0'lık skorla rahat geçen Arjantin, yarı finalde Kolombiya ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları eşitlikle geçilen maçta penaltı atışlarında gülen taraf Arjantin oldu ve finalde Brezilya ile eşleşti.

BREZİLYA'NIN COPA AMERİCA 2021 KARNESİ

Copa America B grubunda Peru, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela ile aynı grupta olan Brezilya ilk maçını Venezuela'ya karşı oynadı. Sambacılar maçtan 3-0'lık net skorla ayrıldı. İkinci maçta Peru'yu 4-0'lık farklı skorla geçen Brezilya üçüncü maçta Kolombiya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Son maçta Ekvador ile 1-1 berabere kalan Brezilya 10 puanla gurubunu lider tamamladı.

Çeyrek finalde Şili'yi ve yarı finalde Peru'yu 1-0'lık skorlarla mağlup eden ekip fianelde Arjantin'in rakibi oldu.