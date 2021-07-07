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Copa America final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Copa America'da ikinci yarı final maçı gerçekleşti. Arjantin ile Kolombiya'nın karşı karşıya geldiği maçta rakibini penaltı atışları ile geçen Arjantin finale çıkmaya hak kazandı. Böylelikle Peru'yu eleyerek ilk finalist olan Brezilya ile Arjantin eşleşmiş oldu. Peki Copa America final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar.

Copa America final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Güney Amerika'da futbol heyecanı Copa America ile devam ediyor. İki finalistin de belirlendiği turnuvada final heyecanına çok az bir süre kaldı. Turnuvada kupaya uzanacak isim Arjantin ile Brezilya araınd gerçekleşecek mücadeleden sonra belirlenecek. Peki Copa America final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Cevapları şu şekilde:

COPA AMERİCA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güney Amerika'nın en önemli turnuvalarından biri olan Copa America'da final mücadelesi belli oldu. Arjantin ile Brezilya'nın karşı karşıya geleceği maç 11 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 03.00'da geçekleştirilecek.

Copa America final mücadelesi Kontra Youtube, Haber Global, Bilyoner TV kanallarından yayınlanacak.

Copa America final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

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