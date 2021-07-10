Copa America finali: Arjantin 1- 0 Brezilya maç özeti izle |Arjantin 28 yıllık kupa hasretine son verdi
Copa America kupası Brezilya ve Arjantin arasında oynanacak olan final maçıyla sahibi buldu. Arjantin rakibini Di Maria'nın attığı golle 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Maçın özeti haberimizde...
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı.
Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.
Böylece üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.