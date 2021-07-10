10 takımın 5'erli iki grupta oynadığı maçlarla başlayan Copa America heyecanında çeyrek final, yarı final maçlarının ardından sıra kupanın sahibi takımı belirleyecek olan final müsabakasına geldi. Bu kapsamda Brezilya ile Arjantin final maçında karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler de Copa America finali: Brezilya - Arjantin maçı canlı izle | Haber Global canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

COPA AMERİCA FİNALİ: BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE

Brezilya ile Arjantin arasında oynanacak olan Copa America final müsabakası 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Saat 03.00'te başlayacak olan mücadele Bilyoner TV, Haber Global, Kontra Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

COPA AMERİCA FİNALİ: BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE

COPA AMERİCA FİNALİ: BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI HABER GLOBAL CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Copa America final müsabakası Haber Global kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Haber Global kanalını Digiturk 47, D Smart 42, Kablo TV 71, Tivibu 46, Turkcell TV+ 46 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

COPA AMERİCA FİNALİ: BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI HABER GLOBAL CANLI YAYIN İZLE LİNKİ