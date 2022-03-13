Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çöpçü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çöpçü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çöpçü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çöpçü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çöpçü Maaşları

Çöpçü maaşı ortalama olarak aylık 10150_TL'dir. En düşük Çöpçü maaşı 8850_TL, En yüksek ise 11450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çöpçü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9611.01

Meslek Adı :

Çöpçü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Çöp Ve Geri Dönüşüm Atıkları Toplayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumluluk alanındaki tanımlanmış yerlerden çöpleri çöp kamyonunun ilgili yerlerine atarak toplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çöpçü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Çöp kamyonun çöpe yanaşmasını takip ederek araçtan dikkatli bir şekilde inmek,

c) Çöp konteynırlarını iterek çöp kamyonu sürgülerine takmak,

d) Çöp kamyonunun ilgili kumandasını kullanarak çöp konteynırının boşaltılmasını sağlamak,

e) Gerektiğinde çöp yerlerinde biriken, dökülen çöpleri kürekle çöp kamyonuna atmak,

f) Çöp bidonlarına kaldırmak, taşımak suretiyle çöp kazanına boşaltmak,

g) Çöp poşetlerini elle çöp kazanına atmak,

h) Kızağı otomatik olarak çalıştırmak suretiyle çöplerin çöp kazanında sıkıştırılmasını sağlamak,

i) Çöplerin çöp haznesine atılmasını müteakip şoföre bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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