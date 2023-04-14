Çöpçüler Kralı Oyuncuları Kimlerdir? Unutulmaz İsimler Kimler

Eski Türk sinemasının unutulmayan ve çoğu filmlerde ismini üst sıralarda taşıyan birçok aktör ve aktrisler vardır. En çokta klasikleşmiş her filmlerinde farklı konulara değinen, halkın ve çocukların vazgeçilmesi olan Kemal Sunal unutulmaz bir aktördür.

Ünlü aktörünüzün bir çok filmleri vardır. Aktörümüzün bu filmlerinden biride Çöpçüler kralıdır. Bütün filmlerinde farklı sanatçılar ile gol olan sanatçı, bu filminde de farklı karakterleri canlandıran sanatçılarla oynadı. Bu filmde çöpçüler kralı oyuncuları kimlerdir? Diye düşündüğümüzde ünlü usta oyuncuların bir araya geldiği komedi ve halkın sesini yansıtan güzel bir filmdir. Çöpçüler kralı filmi farklı konuyu anlatan sokaktaki çöplerin temizliğini yapan bir kişinin hayatını anlatan filmdir.

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Çöpçüler Kralı Oyuncuları Kimlerdir?

Eski Türk sinemasının komedi usta oyuncusu olan Kemal Sunal bir çok filme imza attığı gibi çöpçüler kralı olan sinema filmine de imza atmıştır. Bu film 1978 yılında yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın kaleme aldığı bir filmdir.

Çöpçüler kralı oyuncuları kimlerdir? bu filmde tanınmış birçok sanatçı bir araya gelmiştir. Bu sanatçılar, başrollerinde Türk filmlerin efsanelerinden Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi sanatçılar bir araya gelmiştir. Bu filmde Kemal Sunal Abdi şakrak karakterini, Şener Şen Zabıta şakir karakterini, Ayşen Gruda hacer karakterini canlandırmıştır. Diğer sanatçılar ise; Erdal Özyağcılar, İlyas Salman, Selim Naşit gibi bir çok sanatçı kadrosu ile vizyona girmişti.

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Çöpçüler Kralı Filmin Konusu

Yeşilçam filmi olarak bilinen eski Türk filmlerinden biri olan, çöpçüler kralı oyuncu kadrosu ve konusu ile güzel bir yapıt olmuştur. Filmin konusu; Belediye çalışanı Zabıta Şakir (Şener Şen) görevini kullanarak, esnaf ve çöpçünün üzerinde baskı kuran biridir. Hacer (Ayşen Gruda) mahallede temizçilik yapan biridir.

Mahallenin çöpçüsü olan Abdi ( Kemal Sunal) Hacer’e aşıktır. Bir gün zabıtadan kaçarken yanlışlıkla gazinoya girmesi ile elinde süpürgesi ile türkü söylemeye başlayınca hayatındaki her şeyi değiştirir. Filmin sonunda Hacer ile evlenemez ve çöpçü olarak hayatını yaşar. Bu filimde izleyiciyi hem güldüren, hem düşündüren ve çöpçülerin mesleği gereği yaşadığı zorlukları yansıtan bir filmdir.

Çöpçüler Kralı Filmi Nerede Çekilmiştir

Eski Türk sinemaları genelde İstanbul’ da çekilmiştir. Bununla birlikte Film için Ankara, İzmir ve doğu bölgesinde de çekimler yapılmıştır. Ünlü sanatçımız Kemal Sunal, farklı mizah yapısı ile çok farklı karakterlerde filmlerde rol almıştır.

Filmdeki tüm karakterleri canlandıran usta oyuncular ile izlenen ve ödül alan bir filmdir. Çöpçüler kralı filmi de diğer filmlerinin çekildiği gibi İstanbul Cihangirde bulunan Güneşli sokakta çekimi yapıldı. Kemal Sunal 2000 yılında ölmesi ile Türkiye halkı, halkın sanatçısı olan bir usta oyuncuyu kaybetmiştir. Yalnız hayatta yaşayan halen izlenen çoğu filmleri vardır.