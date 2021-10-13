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  3. Çöpe elini daldırdı ve zengin oldular! Umudu olmadığı için çöpe attığı kazı- kazandan ikramiye çıktı!

Çöpe elini daldırdı ve zengin oldular! Umudu olmadığı için çöpe attığı kazı- kazandan ikramiye çıktı!

Tokat'ta 10 lira karşılığında 2 tane kazı kazan kart alan pastane sahibi İlyas Aydınoğlu, oynadığı azı kazan oyununda ikramiyenin kendisine çıkmayacağından o kadar emindi ki, kazıdığı kartları çöpe attı. Son anda oğlu durumu fark etti, çöpe elini daldırdı ve zengin oldular! Aydınoğlu, attığı kazı-kazan oyunundan 200 bin lira kazandı.

Çöpe elini daldırdı ve zengin oldular! Umudu olmadığı için çöpe attığı kazı- kazandan ikramiye çıktı!

Şans eseri olay, Tokat'ta yaşandı. Kentte pastanesi olan talihli İlyas Aydınoğlu, kazı-kazan oyunu oynamak istedi. Ancak Aydınoğlu kazıdığı kartın altından bir ödül çıkmayacağından o kadar emindi ki, kartı kazıyıp dikkatli bir şekilde incelemeden çöpe attı. Ancak sonrasında çöpleri boşaltmak isteyen oğlu durumu fark etti, büyük sevinçle babasını arayan genç, "200 bin TL'yi neden çöpe attın" dedi. Oğlunun sözleri karşısında donup kaldığını söyleyen baba, ikramiyenin bu kadar fazla olduğu duyunca şoke olduğunu ve bir süre inanamadığını söyledi.

Çöpe elini daldırdı ve zengin oldular! Umudu olmadığı için çöpe attığı kazı- kazandan ikramiye çıktı!

"GÖZLERİME İNANAMADIM, AZ KALSIN ÇÖPE GİDİYORDU"

Çöpün içerisinde ikramiyeyi gören Mustafa Aydınoğlu, ilk önce kartı 2-3 kez kontrol ettiğini ve 200 bin TL yazısını gördüğünde gözlerine inanamadığını belirterek, “Babam kazı-kazanı kazıdıktan sonra çöpe attı. Ben bakayım dedim. Çöpten kuponu çıkarıp 2-3 kere baktım, gözlerime inanamadım. Paranın çıktığını fark ettiğimde ilk işim babamı aramak oldu. Az kalsın çöpe gidiyordu” dedi.

Çöpe elini daldırdı ve zengin oldular! Umudu olmadığı için çöpe attığı kazı- kazandan ikramiye çıktı!

1 AYDA İKİ KEZ TOKAT'A ÇIKTI

Kuponu satan büfe işletmecisi Aykut Akgüç ise bir ay içinde ikinci kez Tokat’a 200 bin lira çıktığına dikkat çekerek, “Bir ay önce 200 bin lira ikramiye çıkmıştı. Bugün de 200 bin lira çıktı. Talihli birkaç gün içerisinde parasını almaya gidecek” ifadelerini kullandı.

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