Çöpler Sanata dönüştürüldü

Antalya'nın Serik İlçesinde öğrenciler, geri dönüşüm ve çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için doğadan topladıkları çöpleri sanata dönüştürerek sergilediler.

Serik Belediyesi tarafından düzenlenen genç fikir proje yarışması ile fikirlerini hayata geçirme şansı bulan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Genç Fikirler, Genç Projeler" yarışmasında "Doğadan Sanata" isimli projeleriyle ödüle layık görüldü. Gençler, fikirlerini hayata geçirmek için doğada topladıkları çöpleri sanata dönüştürdüler.

Öğrenciler, doğayı korumak ve farkındalık oluşturmak adına geri dönüşüm atıklarını, sanat eserine dönüştürerek, sergilediler. Projeyle hayallerini gerçekleştirme şansı bulan gençler, ettiklerini uygulama sanat eserine eserler için açılan sanat sergisine Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ayşenur Can, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Püseli, öğretmenler ile öğrenciler ve gönüllü çevreciler katıldı. Program sonunda projeye katkı yapan ve emeği geçenlere plaketler verildi.

Serik halkının da büyük ilgi gösterdiği sergide, sergilenen eserlerin satışından elde edilen gelirle, TEMA Vakfından ağaç fidanı alınıp dikilecek.

Kaynak: İHA