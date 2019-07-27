Çöplük ve hurda yangınları şehri kokuttu

Aydın'da sık sık hurdacılar ve atık toplayıcıları tarafından çıkarılan yangınlar şehri kokutmaya başladı. Özellikle havanın sıcak olduğu saatlerde yakılan atık malzemeler nedeniyle Efeler ilçe merkezine yoğun bir kötü koku ve duman çöküyor.

Aydın ASTİM ve Ilıcabaşı civarında eski eşyalardaki metal malzemeleri ortaya çıkarmak için hurda malzemelerin yakılması şehirde sorun olmaya başladı. Çöplüklerdeki yangınlar nedeniyle şehirde nefes almak güçleşirken, yetkililer yakma yöntemi ile hurda malzeme ayıklamanın yasak olduğunu, çevre kirliliğine neden olanların cezalandırılacağını belirttiler.

Kaynak: İHA