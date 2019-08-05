Çöplükteki yangın kısa sürede söndürüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesince Uzunburun'da hayata geçirilen modern katı atık bertaraf tesisi ile birlikte faaliyetine son verilen ve elektrik üretimine başlanan merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan vahşi depolama sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesiyle çok kısa sürede ve büyümeden söndürüldü.

Manisa merkez Şehzadeler ilçesi sınırlarında bulunan Turgut Özal Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alır almaz hızla olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, çıkan yangına 10 araç ve 30 personelle müdahale etti. Rüzgarlı havaya rağmen yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekipleri, oldukça kısa bir sürede çıkan yangının söndürülmesini sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, özveriyle çalışan ve yangını çok kısa sürede kontrol altına alan itfaiye personellerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA