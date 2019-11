Çöpten kompost elde ediyorlar

Zeytinburnu'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye binasındaki tüm çöp kovaları toplanarak, katlara atıkların ayrıştırıldığı üniteler yerleştirildi. 5 ayda 6,5 ton atığın toplandığı proje kapsamında atıklardan elde edilen kompostlar ise ilçedeki parklarda toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Zeytinburnu'nda büyük destek veriliyor. Zeytinburnu Belediyesinin 12 Haziran'da başlattığı çalışmayla atıkların nitelikli ayrışmasını sağlamak amacıyla belediye binasındaki tüm çöp kovaları masa altlarından toplanarak, bina içerisindeki çeşitli noktalara türlerine göre atıkların ayrıştırıldığı üniteler yerleştirildi. Binada görevli personeller de çöplerini ünitelere atmaya başladı. Belediyenin arkasına kurulan alana getirilen atıklar ise tartılıp kilolarına göre ayrılarak biriktirilmeye başlandı. Çalışmayla belediye personelinin çöplerinin geri dönüşümü sağlanırken, belediye binasındaki yemekhaneden ve semt pazarlarından kalan artık yiyeceklerin makinede işlenmesiyle de organik kompost üretimi sağlandı. Bu şekilde üretilen kompostlar Dr. Ziya Gün Parkı'nda toprakla buluştu.

5 ayda 6,5 ton atık toplandı

Tüm ilçeye yayılması hedeflenen proje kapsamında 3 bin 890 kilogram atık kağıt/karton, bin 482 kilogram atık plastik, bin 60 kilogram atık cam, 123 kilogram atık metal, 80 kilogram bitkisel atık yağ, 130 kilogram atık ahşap, 41 kilogram atık pil, 28 kilogram elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı. Yiyecek artıklarından ise 216 kilogram kompost elde edildi.

"Masalarının altındaki tüm çöp torbaları toplandı"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkat çekerek, başlattıkları çalışmayı ilçe geneline yayarak kazanımları arttırmayı amaçladıklarını ifade etti. Belediye binasındaki tüm çöp kutularının toplanarak atıkların ayrıştırıldığı ünitelerin binanın birçok noktasında yerini aldığını dile getiren Arısoy, "Birimlerin masalarının altındaki tüm çöp torbaları toplandı. Her katta ayrı olarak çöplerin toplanabileceği üniteler var. Biz bu toplanan çöplerin evsel atıkların komposta dönüştüğü tesisteyiz. Bunu şimdi okullarımıza ve tüm kamu kurumlarına yaygınlaştıracağız. İlk kompost ürünleri elde ettik, Önümüzdeki günlerde okullara da yaygınlaştıracağız. Sonra pilot mahalle olarak seçtiğimiz mahallelerden, evlerden ayrıştırılmış olarak ya da konteynerleri ayırarak çöpleri ayrıştırmayı hedefliyoruz. "Her atık çöp değildir" Zeytinburnu Belediyesinin yıllar önce söylediği bir slogandı. İnşallah çöplerimizi hem ekonomiye kazandıracağız. Hem de sürdürülebilir çevre bakımından her bir bireyin, kurumun, ailenin üzerinde önemli olarak durması gereken bir husus. Bizde bütün Zeytinburnu ailesi olarak bu sıfır atık hedefine doğru yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

