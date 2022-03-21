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Çorap Moda Tasarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çorap Moda Tasarım Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Çorap Moda Tasarım Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Çorap Moda Tasarım Teknikeri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Çorap Moda Tasarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çorap Moda Tasarım Teknikeri görev tanımı nedir, Çorap Moda Tasarım Teknikeri ne iş yapar, Çorap Moda Tasarım Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çorap Moda Tasarım Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çorap Moda Tasarım Teknikeri Tanımı;

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Çorap Moda Tasarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Çorap Moda Tasarım Teknikeri Maaşları

Çorap Moda Tasarım Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çorap Moda Tasarım Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çorap Moda Tasarım Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Çorap Moda Tasarım Teknikeri İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.60

Meslek Adı :

Çorap Moda Tasarım Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kullanıcı ihtiyaçlarını ve modayı dikkate alarak, çorabın model ve desenini tasarlayan, çorap üretiminde kullanılan makinaları tanıyıp kullanabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çorap Moda Tasarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Çorabın model ve desenini tasarlamak,

b)Çorap üretiminde kullanılan makinaları kullanmak,

c) Makinanın kapasitesini ve ürünün maliyetini hesaplamak, d)İhracat ve pazarlamaya yönelik çalışmak,,

e)İhtiyaca göre talebi yönlendirmek,

f)Mesleği Alanındaki gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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