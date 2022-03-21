Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni görev tanımı nedir, Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni ne iş yapar, Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni Tanımı;

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Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni Maaşları

Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.15

Meslek Adı :

Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Mekanik ve elektronik çorap örme makinelerini kullanarak çorap örme işlemlerini yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Talep edilen işe göre planlama yapmak,

b) Desen tasarımı yapılan çorapların desenini örme makinesine aktarmak,

c) İplik bobinlerini seçmek,

d) Bobinleri çardaklara yerleştirmek, e) İplikleri mekiklere takmak,

f) İlk çorabı örmek, g) İlk çorap ile numune çorabı karşılaştırmak,

h) İlk çorabın renklerin, iplik numaralarının ve çorap ölçülerinin kontrolünü yapmak,

i) Çorap örme, burun kapama işlemlerini yapmak,

j) Ütüleme ve çiftleme işlemlerini yapmak,

k) Çorabın kontrolünü, etiketleme ve paketlemesini yapmak,

l) Makinelerin basit arızalarını gidermek, temizliğini yapmak ve yağlamak,

m) İş güvenlik ilkelerine ve sağlık kurallarına uymak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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