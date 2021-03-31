Çorap Örme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Çorap Örme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Çorap Örme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çorap Örme Makinesi Operatörü, mekanik ve elektronik çorap örme makinelerinde çorap örme işlemleri ile makinelerin basit bakım ve onarımlarını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Çorap Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çorap Örme Makinesi Operatörü Maaşları

Çorap Örme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Çorap Örme Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çorap Örme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çorap Örme Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Çorap Örme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Desen programını makineye yüklemek,

b) İplik bobinlerini seçmek,

c) Bobinleri çardaklara yerleştirmek,

d) İplikleri mekiklere takmak,

e) İlk çorabı örmek,

f) İplik tansiyonunu kontrol etmek,

g) İlk ürün ile numune çorabı karşılaştırmak,

h) Çorapları burun dikişine hazırlamak,

i) Çorapları düzinelemek, düzineleri numaralandırmak, sevkiyat için hazırlamak,

j) İğne platinlerini değiştirmek,

k) Örgü platinlerini değiştirmek,

l) Makinenin temizliğini yapmak, yağlamak,

m) Örgü düşmesi arızalarını gidermek (çift silindirli mekanik çorap örme makinelerinde), vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri alt ana grubun içindedir.

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri meslek grubundadır.

Çorap Örme Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çorap Örme Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8152.18 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Çorap Örme Makinesi Operatörü maaşlarına ek sizlerde Çorap Örme Makinesi Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.