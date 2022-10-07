Çorap Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çorap Örme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Çorap Örme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Çorap Örme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çorap Örme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çorap Örme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Çorap Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çorap Örme Makinesi Operatörü Maaşları

Çorap Örme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Çorap Örme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çorap Örme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.18

Meslek Adı :

Çorap Örme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çorap Örme Makinesi Operatörü, mekanik ve elektronik çorap örme makinelerinde çorap örme işlemleri ile makinelerin basit bakım ve onarımlarını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çorap Örme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Desen programını makineye yüklemek,

b) İplik bobinlerini seçmek,

c) Bobinleri çardaklara yerleştirmek,

d) İplikleri mekiklere takmak,

e) İlk çorabı örmek,

f) İplik tansiyonunu kontrol etmek,

g) İlk ürün ile numune çorabı karşılaştırmak,

h) Çorapları burun dikişine hazırlamak,

i) Çorapları düzinelemek, düzineleri numaralandırmak, sevkiyat için hazırlamak,

j) İğne platinlerini değiştirmek,

k) Örgü platinlerini değiştirmek,

l) Makinenin temizliğini yapmak, yağlamak,

m) Örgü düşmesi arızalarını gidermek (çift silindirli mekanik çorap örme makinelerinde), vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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