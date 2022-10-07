Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) Tanımı;

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Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşları

Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.19

Meslek Adı :

Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çorapların taban topuk ve burun kısımlarını verilen ölçülere göre ören bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı iplik bobinlerini makine üzerine yerleştirmek,

b) İplik uçlarını bulup, uçları ilgili kılavuzlardan geçirerek iğnelere takmak,

c) Çorap ölçülerine göre makineye tarak yerleştirmek,

d) Lastikleri ek yerlerinden makasla kesip ters çevirerek uç kısımlarındaki gözeneklerden tarak dişlilerine takmak,

e) Lastiği tarakla beraber ters çevirip yerinden çıkartarak iğne kısmına vermek,

f) İğnelerin kapağını kapatıp boşalan tarağı tekrar yerine yerleştirmek,

g) İğnelere verilen lastiğin uç kısımlarına belirli miktarlarda ağırlıklar asarak yapılacak örgünün düzgün olmasını sağlamak,

h) Makineyi çalıştırıp,Makinenin çalışmasını ve yapılan örgüyü kontrol etmek,

i) Kusurları bulup, nedenlerini araştırıp gidermek,

j) Kopan iplik uçlarını bağlamak,

k) Kırılan iğneleri değiştirmek,

l) Boşalan iplik bobinlerinin yerine dolularını takmak,

m) Örülen çorapları makineden çıkartmak,

n) Makineyi temizleyip, makineden meydana gelen arızaları (7432.19) Trikotaj Tezgahı Ayarcısına bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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