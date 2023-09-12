Çorbacıda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde aralarında husumet bulunan şahısların barışmak için geldikleri çorbacıda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çorbacıda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde aralarında husumet bulunan şahısların barışmak için geldikleri çorbacıda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi silahla, 1 kişi de darp edilerek yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Ömer A., aralarında husumet bulunan Turan Ş. ile barışmak amacıyla, Turan Ş.'nin sahibi olduğu çorbacıya geldi. Çorbacıda çıkan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Sokak ortasında büyüyen kavgada bir kişinin yumruk atmasının ardından Ömer A. yanında bulunan silahıyla adeta kurşun yağdırdı. İş yeri sahibi Turan Ş'yi, oğlu Osman Ş.'yi, eşi Zeynep Ş. ile akrabası Mustafa Ş.'yi vurarak aracına binip olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrasında karnına 2 kurşun isabet eden Osman Ş, elinden yaralanan Zeynep Ş., kalçasından yaralanan Mustafa Ş. ve darp edilen Turan Ş.'yi ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Osman Ş. ameliyata alınırken diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın silahından çıkan kurşunla yaralanan gencin, vurulduğunu anlamadan yaralanan annesine yardımcı olmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken polis ekipleri kaçan Ömer A.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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